Чому коти так люблять сидіти в коробках

Практично всі власники котів можуть запевнити в тому, що їхній пухнастий улюбленець просто обожнює сидіти в коробках. Цьому є логічне пояснення, і воно цікаве.

Учених з Університету Утрехта зацікавила ця особливість тварин і вони кинулися її вивчати.

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Виявляється, кішки таким чином намагаються знизити стрес, до якого максимально схильні пухнастики, які проживають у квартирах або будинках, а також не мають можливості вибиратися назовні.

Доктор Клаудія Вінк і її група дослідників розділили табун кішок: одна частина вирушила в клітку з коробками, друга – у звичайний вольєр.

Коти сидять у коробках, аби знизити рівень стресу

Через два тижні піддослідних обстежили. І з'ясувалося, що ті, хто жив у приміщенні з нехай і ненадійними, але укриттями, почуваються краще.

Загалом, не заважайте своїй кішці ховатися в коробках. Та й собі заведіть одну. Кажуть, допомагає при неврозах.

До речі, якщо ви думаєте, що в коробки ховаються тільки домашні кішки, то ви дуже і дуже помиляєтесь. Тигри і леви теж не проти картонного укриття.

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