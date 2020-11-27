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Розбитий у ДТП під Києвом Lamborghini продають за несподіваною ціною

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Lamborghini Huracan розбили під Києвом - фото 1
Lamborghini Huracan розбили під Києвом / Unian

У Києві виставили на продаж Lamborghini Huracan, який розтрощили під час зйомок фільму, за цікавою ціною. Оголошення з'явилося на популярному сервісу для продажу OLX.

Як видно з фото, суперкар Lamborghini Huracan, який днями потрапив у резонансне ДТП поблизу столиці, продають лише за 30 тисяч доларів.

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В оголошенні зазначено, що спорткар випущений у 2016 році, але найцікавіше, що він оснащений ГБО. Ми, звичайно, розуміємо, що 580-сильний V10 "їсть" багато, але на газ Lamborghini напевно ще ніхто не перекладав.

Між іншим, оголошення вже неактивне. Невже хтось таки зважився купити авто після ДТП?

Розбитий у ДТП під Києвом Lamborghini продають за несподіваною ціною - фото 436834

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