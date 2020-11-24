На зйомках фільму під Києвом розбили на шаленій швидкості спорткар Lamborghini: фото

У вівторок, 24 листопада, поблизу села Лютіж Вишгородського району розбився автомобіль Lamborghini. ДТП сталося під час зйомок фільму.

Як відомо, Lamborghini Huracan брав участь у зйомках фільму, і знімали сцену на слизькій дорозі. На швидкості 200 км/год водій не впорався з керуванням, що призвело до серйозної аварії.

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Це той самий прокатний спорткар, який був доступний всім охочим для тест-драйву по Бориспільській трасі. Попри значні пошкодження Lamborghini, обійшлося без жертв. А ось автомобіль навряд чи підлягає відновленню.

Відомо також, що в момент аварії велася зйомка зсередини, тому, швидше за все, варто очікувати відео моменту аварії.

Фото УНіАН:

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