У Tesla на ходу відклеївся і відлетів дах: інцидент потрапив на відеореєстратор

У мережі з'явилося відео, яке наочно продемонструвало один з найнезвичайніших заводських дефектів електромобілів Tesla.

Так, відеореєстратор випадкового автомобіліста зняв момент, як у Model S прямо на ходу відклеївся панорамний дах. З опису до ролика випливає, що інцидент стався 22 листопада на одному з шосе в Китаї. На кадрах можна побачити, що дах автомобіля здуло вітром, після чого він впала на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Компанія Tesla вже встигла відреагувати на інцидент, зокрема, вона заявила: "Після попередніх обстежень в авторизованому сервісному центрі була проведена заміна скла даху автомобіля. Зараз ми з'ясовуємо причину інциденту".

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