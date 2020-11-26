Відео дня: дивіться, як позашляховик GMC Yukon їде без одного колеса

У мережі з'явилося відео, на якому позашляховик GMC Yukon їде дорогою в Чикаго без переднього колеса. Передня частина автомобіля ковзає по асфальту, пускаючи іскри, однак водія цей факт не бентежить – він продовжує їхати, наче нічого екстраординарного не відбувається.

Ймовірно, незадовго до цього Yukon потрапив в аварію, в результаті якої позбувся бампера та правого переднього колеса. Незворушний водій позашляховика явно не надто стурбувався цьому факту: завалений вперед автомобіль з гуркотом продовжив рух, чемно зупиняючись на червоне світло світлофора.

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Це дозволило свідкові підібратися ближче до триколісного Yukon, який, по суті, пересувався завдяки двом колесам – заднє ліве майже не торкалося дороги. Коли загорівся зелений, позашляховик з ревом рушив вперед, залишаючи за собою іскри та дим. Це треба бачити!

На кадрах видно, як інші водії від'їжджають у сторони, звільняючи дорогу для незвичайного транспортного засобу – ймовірно, зі страху за власні автомобілі.

Раніше повідомлялося про водія Audi Q2, який так само не зупинився після ДТП, в результаті якого в даху його автомобіля опинилися вхідні двері від найближчого будинку. Нетверезий водій проїхав ще кілька метрів, попри перекритий огляд.

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