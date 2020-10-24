Розбити яблуко горіхами: блогер провів несподіваний краш-тест iPhone 12

Згідно з офіційною заявою Apple, плоска рамка значно надійніше захищає смартфон від пошкоджень при падінні. Більш того, додаткову надійність забезпечує і нове керамічне покриття Ceramic Shield. Це невтомно перевіряють блогери.

За даними Apple, міцність при падінні лицьової частини iPhone 12 збільшена у 4 рази, а задньої – у 2 рази. Досягнути таких результатів вдалося завдяки нанокерамічному покриттю.

Це цікаво: Керамічне скло iPhone 12 випробували на міцність: чохол потрібний?

Перші оглядачі вирішили перевірити, наскільки міцним є нове захисне скло і перевірили iPhone 12 у добре знайомому тесті з використанням волоських горіхів. Цей тест легко проходять недорогі смартфони багатьох китайських виробників, причому на захисному склі не залишається жодних слідів, а екран зберігає свою працездатність.

Автор огляду розбив кілька горіхів екраном iPhone 12, у результаті захисне скло не постраждало, проте на дисплеї з'явилася вертикальна зелена лінія.

Нагадаємо, що Apple недавно повідомила про те, що заміна передньої панелі iPhone 12 обійдеться у 279 доларів. Також Apple надала авторизованим сервісним центрам нове пристосування для ремонту екранів iPhone 12 й iPhone 12 Pro, яке отримало назву Heated Display Removal Machine.

Читайте також: Блогер порівняв реальну автономність останніх поколінь iPhone: хто у ТОПі?