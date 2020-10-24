Керамічне скло iPhone 12 випробували на міцність: чохол потрібний?

Однією з фішок iPhone 12 стало спеціальне скло Ceramic Shield, розроблене Gorilla Glass із застосуванням нанокерамічних кристалів. За словами Apple, це покриття у чотири рази краще витримує падіння. Компанія запевняє, що це найміцніше скло з тих, що використовуються в смартфонах.

Після перших оглядів блогери відразу ж узялися за перевірку цієї гучної заяви. Вони провели справжній краш-тест для iPhone 12.

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Одним з перших випробував міцність iPhone 12 та iPhone 12 Pro автор популярного YouTube-каналу EverythingApplePro. При падінні з висоти пояса різними сторонами корпусу обидва апарати лише трохи подряпалися, але нічого критичного. Аналогічний результат і при падінні з рівня голови, але на iPhone 12 Pro з'явилося кілька пошкоджених пікселів.

Після цього блогер піднявся на висоту близько трьох метрів. Першим полетів звичайний iPhone 12. Після падіння жодних явних пошкоджень у нього не виявилося, але перевірка показала, що камера перестала працювати. Дорожчий iPhone 12 Pro і зовсім без проблем пережив це падіння. Далі обидва смартфони кинули з цієї ж висоти задньою кришкою вниз, що в обох випадках призвело до розбиття скла. При цьому переднє скло залишилося цілим. Тільки після падіння екраном вниз в iPhone 12 Pro все ж тріснуло керамічне скло, а ось iPhone 12 витримав і це випробування. Блогер залишився вельми вражений міцністю нових смартфонів.

Автор YouTube-каналу TechRax вирішив порівняти міцність iPhone 12 та iPhone 11. Обидва смартфони витримали перше падіння з мінімальними пошкодженнями алюмінієвої рамки. Далі пішов кидок екраном вниз з рівня голови, який торішній апарат вже не пережив – фронтальне скло вкрилося тріщинами. З новим iPhone 12 при такому ж падінні нічого не сталося.

Блогер з каналу MobileReviewsEh вирішив перевірити міцність нового iPhone 12 абсолютно іншими способом. Він використовував спеціальний прилад, щоб тиснути на екран. Скло Ceramic Shield витримало прикладену силу у розмірі 442 ньютон, перш ніж тріснуло. Для порівняння, торішній iPhone 11 зламався на позначці 352 ньютон.

Не менш цікаво, що скло iPhone 12 не тільки міцніше, ніж у минулому поколінні, але ще і менше дряпається. Якщо на iPhone 11, як і на більшості інших сучасних смартфонів, дрібні подряпини з'являються на шостій позначці шкали Мооса, то у випадку з новим iPhone 12 видимі сліди залишаються тільки на сьомій.

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