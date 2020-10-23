Блогер порівняв реальну автономність останніх поколінь iPhone: хто у ТОПі?

Популярний техноблогер Арун Маін з YouTube-каналу Mrwhosetheboss недавно протестував камери iPhone 12 і 12 Pro, а в новому відео він поставив собі за мету з'ясувати, скільки працюють нові моделі на тлі інших "яблучних" смартфонів останніх років.

Важливо відзначити, що у нових iPhone встановлені акумулятори меншої місткості, ніж у торішніх моделях. Водночас вони отримали енергоефективніший процесор A14 Bionic, виконаний по 5-нанометровому техпроцесу. В результаті Apple обіцяє той же рівень автономності, що і в моделях 2019 року.

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Для тесту блогер вибрав iPhone 12 і 12 Pro, iPhone 11, 11 Pro й 11 Pro Max, iPhone XR і iPhone SE (2020). На всіх смартфонах він виставив однаковий рівень яскравості й ідентичні налаштування. Також він переконався, що у всіх пристроїв місткість акумуляторів була 100-відсотковою – тобто це повністю нові апарати.

Автор відео запускав на смартфонах гри, відео, камеру, бенчмарки та різні додатки. Першим вибув з гонки iPhone SE (2020), пропрацювавши у режимі інтенсивного навантаження 3 годині 59 хвилин. Наступним вимкнувся iPhone XR з рахунком 4 годин 32 хвилини. iPhone 11 пропрацював 5 години 9 хвилин. Після 6 години 34 хвилин заряд закінчився в iPhone 12 Pro, а звичайний iPhone 12 протримався трохи довше – 6 годин 41 хвилину. Більш ніж на годину довше – 7 годин 36 хвилин – пропрацював iPhone 11 Pro, а переможцем з результатом 8 годині 29 хвилин виявився iPhone 11 Pro Max.

Таким чином, насправді звичайний iPhone 12 працює довше за 11, а ось iPhone 12 Pro помітно поступається попереднику.

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