Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Блогер порівняв реальну автономність останніх поколінь iPhone: хто у ТОПі?

  • 10
Який iPhone виявився найбільш автономним? - фото 1
Який iPhone виявився найбільш автономним?

Популярний техноблогер Арун Маін з YouTube-каналу Mrwhosetheboss недавно протестував камери iPhone 12 і 12 Pro, а в новому відео він поставив собі за мету з'ясувати, скільки працюють нові моделі на тлі інших "яблучних" смартфонів останніх років.

Важливо відзначити, що у нових iPhone встановлені акумулятори меншої місткості, ніж у торішніх моделях. Водночас вони отримали енергоефективніший процесор A14 Bionic, виконаний по 5-нанометровому техпроцесу. В результаті Apple обіцяє той же рівень автономності, що і в моделях 2019 року.

Це цікаво: Стартував попередній продаж iPhone 12 та iPhone 12 Pro в Україні: ціни та дати поставки

Для тесту блогер вибрав iPhone 12 і 12 Pro, iPhone 11, 11 Pro й 11 Pro Max, iPhone XR і iPhone SE (2020). На всіх смартфонах він виставив однаковий рівень яскравості й ідентичні налаштування. Також він переконався, що у всіх пристроїв місткість акумуляторів була 100-відсотковою – тобто це повністю нові апарати.

Блогер порівняв реальну автономність останніх поколінь iPhone: хто у ТОПі? - фото 431641

Автор відео запускав на смартфонах гри, відео, камеру, бенчмарки та різні додатки. Першим вибув з гонки iPhone SE (2020), пропрацювавши у режимі інтенсивного навантаження 3 годині 59 хвилин. Наступним вимкнувся iPhone XR з рахунком 4 годин 32 хвилини. iPhone 11 пропрацював 5 години 9 хвилин. Після 6 години 34 хвилин заряд закінчився в iPhone 12 Pro, а звичайний iPhone 12 протримався трохи довше – 6 годин 41 хвилину. Більш ніж на годину довше – 7 годин 36 хвилин – пропрацював iPhone 11 Pro, а переможцем з результатом 8 годині 29 хвилин виявився iPhone 11 Pro Max.

Таким чином, насправді звичайний iPhone 12 працює довше за 11, а ось iPhone 12 Pro помітно поступається попереднику.

Читайте також: Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 7130
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3820
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3134
Загрузка...
Новини