Розбирання Samsung Galaxy Z Flip розкрило головну особливість смартфона

Слідом за тестуванням Samsung Galaxy Z Flip на міцність автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон опублікував відео з процесом повного розбирання розкладачки. Відеоролик допоміг техноблогеру відповісти на важливе питання – чи дійсно покриття дисплея гаджета виконано зі скла?

Раніше представники Samsung заявляли, що технологія виробництва екрана Galaxy Z Flip новинки передбачає використання ультратонкого скла, додатково покритого пластиковою захисною плівкою. Щоб переконатися в цьому, блогер не тільки розібрав смартфон, але і уважно вивчив склад його дисплейного модуля.

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За словами Нільсона, плівка "захищає екран так само, як шкіра захищає внутрішні органи". Виявилося, що зі знятою плівкою екран Galaxy Z Flip просто не функціонує. Таким чином, покриття не просто захищає дисплей, а є його частиною. За допомогою гострого металевого предмета автор ролика переконався, що під захисним шаром дійсно ховається скло, яке за структурою помітно відрізняється від пластика та розпадається на безліч гострих осколків при пошкодженні.

У процесі розбирання техноблогер також уважно вивчив механізм шарніра новинки. Як виявилося, він захищений від потрапляння пилу спеціальною плівкою. Крім того, в його конструкції передбачені спеціальні щітки, що використовуються для самоочищення відповідального вузла гаджета.

Дивіться відео розбирання Samsung Galaxy Z Flip:

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