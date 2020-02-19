На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Розбирання Samsung Galaxy Z Flip розкрило головну особливість смартфона
-
- 13
Слідом за тестуванням Samsung Galaxy Z Flip на міцність автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон опублікував відео з процесом повного розбирання розкладачки. Відеоролик допоміг техноблогеру відповісти на важливе питання – чи дійсно покриття дисплея гаджета виконано зі скла?
Раніше представники Samsung заявляли, що технологія виробництва екрана Galaxy Z Flip новинки передбачає використання ультратонкого скла, додатково покритого пластиковою захисною плівкою. Щоб переконатися в цьому, блогер не тільки розібрав смартфон, але і уважно вивчив склад його дисплейного модуля.
І ще: DxOMark проведе повторне тестування камери Xiaomi Mi10 Pro
За словами Нільсона, плівка "захищає екран так само, як шкіра захищає внутрішні органи". Виявилося, що зі знятою плівкою екран Galaxy Z Flip просто не функціонує. Таким чином, покриття не просто захищає дисплей, а є його частиною. За допомогою гострого металевого предмета автор ролика переконався, що під захисним шаром дійсно ховається скло, яке за структурою помітно відрізняється від пластика та розпадається на безліч гострих осколків при пошкодженні.
У процесі розбирання техноблогер також уважно вивчив механізм шарніра новинки. Як виявилося, він захищений від потрапляння пилу спеціальною плівкою. Крім того, в його конструкції передбачені спеціальні щітки, що використовуються для самоочищення відповідального вузла гаджета.
Дивіться відео розбирання Samsung Galaxy Z Flip:
Читайте також: Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
-
17:10Лише у колготках: французька блогерка підкорила голим селфі (18+)
-
16:52Хакери масово атакували користувачів Windows 7
-
16:46Чому НЕ варто розводити паніку через евакуацію українців з Китаю: спростовуємо міфи
-
16:44У яких знаків Зодіаку мрії стануть реальністю вже цієї весни
-
16:35День Ангела Христини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:24Студент намалював Bugatti для диплома, і компанія запросила його на роботу
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
16:00Привітання з Днем ангела Христини 2020 і картинки з іменинами
-
15:57Бразильський барбершоп зробив рекламу в стилі GTA San Andreas: відео
-
15:42Попа як у Кім: дизайнери створили накладні сідниці для фанаток скандальної зірки
-
15:30Дмитро Павличко – Два кольори: текст, аналіз та пісня на вірш
-
15:14Розбирання Samsung Galaxy Z Flip розкрило головну особливість смартфона
-
14:50alyona alyona повеселила мережу епічними фото з відпочинку на Балі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:33Качка, яка сміється, вразила мережу: моторошне відео
-
14:14Роберта Дауні-молодшого і зірку Людини-павука відправили "Назад у майбутнє"
-
13:55The Weeknd випустив трек After Hour, і це хіт (аудіо)
-
13:31Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
-
13:19Лікар розповів, чому бобові повинні їсти всі
-
12:53Якби лялька Кена була справжньою: блогер дивує Instagram своїм виглядом
-
12:32Художник зібрав архів стрижок Марка Цукерберга за допомогою штучного інтелекту: фотофакт
-
12:19Зваблива Міс Всесвіт 2012 похизувалась фігурою в бікіні
-
12:03Одруження наосліп 6 сезон 4 випуск: дивитись онлайн реаліті-шоу
-
11:51THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
13:31Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
-
11:51THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною
-
08:52Названо середню зарплату в Україні за 2019 рік
-
07:15Погода в Україні 19 лютого: точний прогноз на день
- 18 лютого
-
22:24Не винний: мем про "невірного" хлопця отримав логічне продовження
-
20:23Науковці назвали несподівану причину переїдання: нею грішать всі
-
18:00Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ
-
16:00Як українці називали останній місяць зими: синоніми до слова "лютий"
-
14:00Джону Траволті – 66 років: найкращі фільми з улюбленим актором
-
12:00Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2020: відео
-
10:15ТЕСТ: З чого тобі потрібно розпочати день
-
07:16Погода в Україні 18 лютого: де можливі дощі
- 17 лютого
-
21:22Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років
-
18:09Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
-
17:00Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні
-
16:00Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
-
14:00Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості
-
12:13Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
-
09:21Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:28Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок
- 16 лютого
-
20:52Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
-
16:54Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
-
14:57Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку