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Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії

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Розкладачка Samsung Galaxy Z Flip коштуватиме від 1380 доларів США - фото 1
Розкладачка Samsung Galaxy Z Flip коштуватиме від 1380 доларів США

Крім флагманської лінійки Galaxy S20, компанія Samsung представила свій другий по ліку складний смартфон. Мова йде про розкладачку Z Flip. Розповідаємо про ключові характеристики гаджета, а також показуємо, як насправді він виглядає в дії!

На відміну від торішнього Galaxy Fold, Galaxy Z Flip виконаний у формі "розкладачки". Як і було задумано, в складеному стані він нагадує пудреницю, тому, швидше за все, смартфон буде популярний серед представниць прекрасної половини людства. Приваблює і дзеркальне покриття корпусу – правда, як швидко воно буде заляпане відбитками – ще варто перевірити.

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Крім камери, на корпусі є крихітний 1,06-дюймовий дисплей для повідомлень. У розкладеному стані це 6,7-дюймовий Infinity-O дисплей зі співвідношенням сторін 22: 9. Гнучкий дисплей новинки тепер захищений не пластиком, а спеціальним скляним покриттям.

Ви складаєте не скло, а закони фізики, – сміливо заявила на презентації представник Samsung.

Також покращили шарнір: він отримав спеціальні щіточки для того, щоб захистити конструкцію від пилу і сміття. Тому тепер смартфон не скрипітиме, як Galaxy Fold. Крім цього, екран можна фіксувати під різними кутами: наприклад, поставити його на стіл і зробити селфі або увімкнути на одній половині YouTube, а на іншій писати коментарі.

Реальні фото розкладачки Samsung Galaxy Z Flip:

Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії - фото 385639

Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії - фото 385640

Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії - фото 385641

Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії - фото 385642

Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії - фото 385644

Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії - фото 385645

Усередині встановлений процесор Snapdragon 855+ у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища, а також акумулятор місткістю 3300 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 15 Вт і 9 Вт бездротової зарядки.

Основна камера тут подвійна: 12 Мп (f / 1.8) + 12 Мп ультраширококутна камера з кутом огляду 123 градусів (f / 2.2). Фронтальна камера 10-мегапіксельна (f / 2.4).

Також є Bluetooth 5.0, NFC і операційна система Android 10 з оболонкою One UI 2.0. А ось 3,5 мм роз'єму і підтримки карт пам'яті немає.

Samsung Galaxy Z Flip буде доступний уже 14 лютого в чорному і фіолетовому забарвленнях з цінником $ 1380. Також обіцяють золоте забарвлення.

Крім того, є ще версія Thom Browne Edition у колаборації з нью-йоркським брендом чоловічого та жіночого одягу Thom Browne. Його вартість не уточнили, але за попередньою інформацією, це $ 2500.

Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії - фото 385647
Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії - фото 385646

Розклали по полицях: Нова лінійка Samsung Galaxy S20: галактичний пшик чи справжній космос?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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