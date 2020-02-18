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DxOMark проведе повторне тестування камери Xiaomi Mi10 Pro
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Відразу після недавньої презентації Xiaomi Mi10 Pro ресурс DxOMark опублікував огляд його камери, назвавши її найкращою серед смартфонів. Тепер же експерти цього видання оголосили, що мають намір провести повторне тестування китайського флагмана.
Представники DxOMark заявили, що в огляді брав участь Mi10 Pro з тестовою прошивкою, яку Xiaomi випустить для всіх власників цього смартфона у вигляді OTA-оновлення тільки 5 березня.
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Таким чином, результати можуть відрізнятися від того, що отримають користувачі в результаті. Фахівці мають намір провести повторний тест комерційного варіанту Mi10 Pro, щоб переконатися, чи відрізняється якість зйомки від зафіксованого ними раніше.
Не ясно, чи є це рішення DxOMark реакцією на недавню заяву, що видання просить у виробників гроші за "правильні" огляди.
Ми ж нагадаємо, що флагманські смартфони Xiaomi Mi10 та Mi10 Pro представили 13 лютого. Гаджети отримали кілька відмінностей. Коротко про технічні характеристики смартфонів Mi10 та Mi10 Pro:
- Процесор: Snapdragon 865
- Дисплей: AMOLED, 6,67'', 2340x1080, 90 Гц
- Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ, LPDDR5
- Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ | 128/256/512 ГБ
- Основна камера: 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 2 Мп (f / 2.4) + 2 Мп (f / 2.4) + 13 Мп (f / 2.4, ультраширококутна оптика) | 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 12 Мп (короткофокусний телеоб'єктив) + 8 Мп (довгофокусний телеоб'єктив) + 20 Мп (надширококутний оптика)
- Фронтальна камера: 20 Мп
- Акумулятор: 4780 мАг, швидка зарядка 30 Вт | 4500 мАг, швидка зарядка 50 Вт
- Зв'язок: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC
- ОС: Android 10 + MIUI 11
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