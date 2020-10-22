Розбирання iPhone 12 показало, чим смартфон відрізняється від попередника: відео

Хоча представлений нещодавно iPhone 12 ще не надійшов у роздрібний продаж, у мережі вже з'явилися перші відео- та фотозвіти з розбиранням новинки. Опубліковані інсайдерами матеріали демонструють ключові відмінності "внутрішнього світу" гаджета від попередніх версій смартфонів Apple.

Користувач під ніком @ duanrui1205 розмістив у своєму Twitter-блозі відео з демонстрацією внутрішнього устрою базової моделі iPhone 12. Як і мережевий інформатор @ L0vetodream, який опублікував знімки з розбирання смартфона, автор ролика зробив акцент на акумуляторі моделі.

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iPhone 12 отримав АКБ меншого обсягу, ніж його попередник – 2815 мАг проти 3110 мАг. За запевненням Apple, завдяки програмній оптимізації їй вдалося зберегти хорошу автономність пристрою. Втім, згідно з недавнім звітом, при під'єднанні до мережі 5G апарат помітно поступається минулорічній моделі у цьому плані.

Крім того, у порівнянні з iPhone 11 у смартфона зменшився розмір модуля Taptic Engine, що відповідає за тактильну віддачу при взаємодії з дисплеєм. Ще одним помітним нововведенням стало магнітне кільце для зарядки MacSafe. Воно розташоване в центральній частині задньої панелі пристрою. Поруч з ним розташований модуль NFC, продемонстрований блогером.

Очікується, що детальніші звіти про конструкцію і ремонтопридатність iPhone 12 з'являться у мережі після його роздрібного дебюту.

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