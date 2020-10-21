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Автономність нових iPhone порівняли з флагманами на Android: хто кого
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iPhone 12 вперше в історії серії отримали 5G-модем, але при цьому місткість їх акумуляторів знизилася у порівнянні з попередниками. Щоб перевірити, як такі характеристики позначилися на часі роботи новинки, авторитетне видання Tom's Guide провело детальне тестування базової та Pro-версії.
Отримані результати автономності iPhone 12 журналісти порівняли з показниками флагманів інших брендів під управлінням Android. Методика тестування була такою: після повної зарядки гаджета яскравість його екрану встановлювалася на значення у 150 ніт, а в ролі бенчмарку використовувався браузер, на якому оновлювали сторінку кожні 30 хвилин.
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Як з'ясувалося, автономність iPhone 12 значно впала у порівнянні з торішньою моделлю навіть при 4G-підключенні – 10 годин і 23 хвилини проти 11 години 16 хвилин в iPhone 11. При перемиканні на мережу 5G гаджет протримався ще менше – всього 8 годин і 25 хвилин. Pro-версія завдяки більшій місткості акумулятора показала результат 9:06 у мережах п'ятого покоління.
Трохи краще проявив себе Samsung Galaxy S20 5G, проте його автономність, згідно з результатами випробувань, залежить від частоти оновлення зображення на дисплеї. При значенні 60 Гц він пропрацював 9:31 на 5G, а в 120-герцовому режимі – 8:04. Модифікація пристрою з приставкою Plus виявилося трохи живучішою – 10:31 і 8:55 відповідно.
Таблиця з результатами тестування автономності iPhone 12 та інших флагманів:
Та ж характеристика вплинула і на час роботи OnePlus 8T при використанні 5G-мережі – 10:49 при 60 Гц і 9:58 при 120 Гц. Витривалішим у порівнянні з новим iPhone виявився і 90-герцовий Google Pixel 5: 9 годин і 29 хвилин.
Представники Apple відзначають, що для збільшення автономності новинки компанія додала в iOS функцію інтелектуального перемикання між мережами 5G і LTE. При його активації iPhone 12 може автоматично переходити на 4G, щоб заощадити заряд батареї, але це спрацьовує тільки у певних сценаріях на кшталт прослуховування потокового аудіо з заблокованим екраном. Для максимальної економії заряду акумулятора користувачам, на думку журналістів, доведеться вручну перемикатися у режим "тільки LTE".
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