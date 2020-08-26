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Росте ангел: Джіджі Хадід поділилась вагітними світлинами в мережі

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Вагітна Джіджі Хадід знялась у ніжній фотосесії - фото 1
Вагітна Джіджі Хадід знялась у ніжній фотосесії

Джіджі Хадід опублікувала у своєму інстаграм-акаунті серію чорно-білих кадрів, на яких вона позує в очікуванні первістка. Їй надзвичайно личить вагітність.

Про вагітність американської моделі стало відомо навесні, тоді цю новину підтвердила її мати Іоланда Хадід. Батьком дитини є співак Зейн Малік.

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Знімки з Джіджі зробив італо-швейцарський дует фотографів Луїджі і Янго. Стилізувала зйомку директор моди журналу Garage Габріела Карефа-Джонсон, а макіяжем займалася візажист Ерін Парсонс.

Росте ангел, – підписала один з постів Хадід.

Нагадаємо, що порівняно нещодавно батьками стали актриса Софі Тернер і співак Джо Джонас. У пари народилася дочка, її назвали Уїлла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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