Росіянин виконував гімн України, поки його затримував ОМОН у Москві: показове відео

Цих вихідних росіян закликали масово виходити на протести проти війни Росії в Україні. Один з мітингарів став зіркою мережі, адже він виконує гімн України у той момент, коли його затягують ОМОНівці в автозак.

По всій території Росії проходять акції протесту. У ЗМІ повідомляють, що станом на 14:00 уже затримали 1077 людей у 28 містах. Особливої уваги заслуговує затримання чоловіка, котрий при цьому виконує український славень.

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Сталося це на Манежній площі, що у Москві. Там відбуваються масові затримання мітингарів, а також постійно чергує понад 20 автобусів міліції. Правоохоронці, що цікаво, вибірково проводять перевірки у перехожих документів, а також їхніх сумок. Саму Червону площу на вхід закрили, а людей, які виступають проти війни в Україні, пакують в автозаки.

Одним із затриманих став наш герой. Чоловік у чорній куртці голосно співає гімн України, поки його тягнуть в автозак співробітники ОМОНу. Враховуючи ситуацію в країні та лютий страх перед правоохоронцями, чоловіка ніхто не відбиває. Натомість люди навколо лише знімають усе на відео або ж намагаються якомога швидше пройти, щоб і їх не зачепило.

У Росії чоловік співає гімн України, поки його тягнуть в автозак:

Раніше ці покидьки – ОМОНівці – вкотре довели, що можуть боротися лише проти беззахисних жінок, дітей, а також бабусь. За одну з таких взялися правоохоронці під час мітингу проти війни Росії в Україні. Він пройшов ввечері, 2 березня, у Санкт-Петербурзі. Тоді затримали Олену Осипову, бабусю, яка пережила блокаду Ленінграду.

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