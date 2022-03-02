Брали цілою ордою ОМОНівців: у Петербурзі затримали бабусю, яка пережила блокаду

Ці покидьки вкотре доводять, що можуть боротися лише проти беззахисних жінок, дітей, а також бабусь. За одну з таких взялися ОМОНівці під час мітингу проти війни Росії в Україні. Він пройшов ввечері у Санкт-Петербурзі.

Як видно на відео, бабцю обступили ОМОНівці та буквально потягнули до автозаку.

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Відомо, що вони затримали Олену Осипову, жінку, яка пережила блокаду у Ленінграді (колишня назва Санкт-Петербурга). І це вкотре доводить, що для цих нелюдів немає значення, чи "пакувати" дітей, чи тих, ким вони буцімто пишаються 9 травня. Країна лютих і підступних лицемірів!

Найсумніше те, що це не був одиночний пікет. І навколо бабусі було безліч людей, які просто знімали все на відео та просили не затримувати блокадницю.

Якщо придивитися на плакати бабусі, то можна побачити, що на них написано:

"Україна сама відмовилася від ядерної зброї. А в Росії танки з ядерним зарядом не зняті з озброєння",

"Не фізиків убивати, а заборонити ядерну зброю".

За злісну непокору правоохоронцям – простими словами, спротив тим покидькам – у Росії можуть посадити на 15 діб у СІЗО. Але нам не шкода росіян, адже українці своє гартування пройшли 8 років тому, і це було значно страшніше, ніж просто посидіти на "нарах".

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