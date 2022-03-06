Кохання рятує життя: російський окупант здався у полон через українку – відео

Російські військові продовжують руйнувати міста та життя українців. Але страх за себе все ж у них періодично з'являється. Один з окупантів вирішив самостійно здатись нашим військовим через кохання до українки.

В СБУ розповіли доволі нетипову історію з російським військовим, що приїхав з іншими окупантами в Україну, але вирішив здатись в полон. Відео з загарбником, який родом з північної Осетії, з'явилось на офіційній сторінці Служби безпеки України.

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Виявилось, що це було не просто каяття, адже "герой" запису здався через свою дівчину з українського Бердичева.

“Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!” – каже окупант (під час телефонної розмови з коханою – Ред.). В такому випадку кохання врятувало йому життя. Полон – єдиний вихід для загарбників. Бо Україна обов’язково переможе! Слава Україні!, – йдеться у повідомленні силовиків.

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