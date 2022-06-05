Росіяни вигадали концерт "Музика поза політикою" з Максом Барських: відповідь співака

Співак Макс Барських з перших днів війни розірвав всі зв'язки з країною-агресором, яка вдерлась на територію України. Однак росіяни вирішили забруднити ім'я виконавця та анонсували нереальний концерт з особливо цинічною назвою "Музика поза політикою".

Відомий український співак Макс Барських від початку повномасштабної війни через вторгнення російських окупантів чітко висловив свою українську позицію та навіть встиг проміняти сценічні костюми на військову форму. Однак в РФ дивним чином вирішили вдарити по репутації виконавця та заробити на його імені. Про це сам Барських розповів на своєму профілі в інстаграмі, показавши епічну афішу з начебто його концертом в одному з російських міст під назвою "Музика поза політикою".

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Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди виконуючи роботу на два з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягнете себе на дно! – відзначив Макс, назвавши анонс фейковим.

Не оминув увагою епічні кадри і продюсер та кліпмейкер музиканта Алан Бадоєв. На своїй сторінці він також розмістив знімок з афішею та наголосив, що це ще й шахрайська схема, адже хтось заробить гроші на квитках на уявний концерт.

А це вже не просто фейк. Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився. А головне, що хтось постраждає, придбавши квиток. Адже жодного концерту не може бути і, звичайно, не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь, цей артист не про вас. Слухайте, приміром, Газманова, – поділився Бадоєв.

Тим часом українські фанати Макса вже жартують, що росіяни знайшли двійника, який "виступатиме" в їхній країні. До того ж, окупанти "забули", що заборонили музиканту в'їзд в РФ на 50 років.

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