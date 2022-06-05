На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Росіяни вигадали концерт "Музика поза політикою" з Максом Барських: відповідь співака
-
- 109
Співак Макс Барських з перших днів війни розірвав всі зв'язки з країною-агресором, яка вдерлась на територію України. Однак росіяни вирішили забруднити ім'я виконавця та анонсували нереальний концерт з особливо цинічною назвою "Музика поза політикою".
Відомий український співак Макс Барських від початку повномасштабної війни через вторгнення російських окупантів чітко висловив свою українську позицію та навіть встиг проміняти сценічні костюми на військову форму. Однак в РФ дивним чином вирішили вдарити по репутації виконавця та заробити на його імені. Про це сам Барських розповів на своєму профілі в інстаграмі, показавши епічну афішу з начебто його концертом в одному з російських міст під назвою "Музика поза політикою".
І ще: Макс Барських розчулив фанатів новою піснею "Чекай мене"
Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди виконуючи роботу на два з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягнете себе на дно! – відзначив Макс, назвавши анонс фейковим.
Не оминув увагою епічні кадри і продюсер та кліпмейкер музиканта Алан Бадоєв. На своїй сторінці він також розмістив знімок з афішею та наголосив, що це ще й шахрайська схема, адже хтось заробить гроші на квитках на уявний концерт.
А це вже не просто фейк. Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився. А головне, що хтось постраждає, придбавши квиток. Адже жодного концерту не може бути і, звичайно, не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь, цей артист не про вас. Слухайте, приміром, Газманова, – поділився Бадоєв.
Тим часом українські фанати Макса вже жартують, що росіяни знайшли двійника, який "виступатиме" в їхній країні. До того ж, окупанти "забули", що заборонили музиканту в'їзд в РФ на 50 років.
Читайте також: У бункері здохло пуйло: Леся Нікітюк переспівала хіт Степана Гіги "Цей сон"
-
18:53Аркадій Войтюк проникливо виконав пісню Марії Бурмаки "Чорні черешні"
-
18:21У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023
-
17:49Я так хочу додому: Павло Зібров представив зворушливу пісню про українських біженців
-
17:22Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко у понищеній окупантами квартирі
-
16:51У Харкові випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи: зворушливе відео
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:19Українські військові показали в дії "саморобну" РСЗВ: б'є по ворогові з кузова пікапа
-
15:53Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни
-
15:18Як виспатись в умовах війни: дієві поради
-
14:52"Русскій воєнний корабль… ВСЬО": коли можна буде купити останню партію марок від Укрпошти
-
14:23Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна
-
13:55Спекотне літо повертається: прогноз погоди на 7 червня в Україні
-
13:27Як NLAW палить ворожі танки: ефектне відео від розвідників
-
12:54Ектор Хіменес-Браво розповів, чому тренується з військовими
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:20В Африці представили свою версію марки з російським кораблем
-
11:52Сезон полювання триває: Січеславці збили ворожий вертоліт "Алігатор"
-
11:19Стосунки на відстані: як підтримувати близькість з коханими
-
10:53Як приготувати полуничне морозиво: простий рецепт від Тетяни Литвинової
-
10:22Що в сумці у королеви: Єлизавета II знялась в кумедному відео з ведмедиком Паддінгтоном
-
09:50Привітання з Днем журналіста 2022 у прозі: побажання своїми словами
-
09:27ТОП 9 найдорожчих лотів, гроші за які пішли на підтримку України
-
08:55Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни
-
08:23День Ангела Оксани 2022: значення імені, сумісність і характер власниць
- 05 червня
-
20:536 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:21У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023
-
15:53Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни
-
14:23Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна
-
11:19Стосунки на відстані: як підтримувати близькість з коханими
-
09:27ТОП 9 найдорожчих лотів, гроші за які пішли на підтримку України
- 05 червня
-
18:52Засіває поле, а росія тліє: блогери зняли епічну пародію на хіт "Стефанія"
-
16:21Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-оф відбору на ЧС-2022
-
12:54Відомо, кого жителі країн Східної Європи вважають винними у війні проти України
-
09:22Найпопулярніші мобільні застосунки серед українців – рейтинг
- 04 червня
-
19:19У бункері здохло пуйло: Леся Нікітюк переспівала хіт Степана Гіги "Цей сон"
-
15:51Найкращі серіали червня 2022: ТОП 7 новинок, які варто подивитись
-
12:25У Львові переселенці зможуть безплатно освоїти 7 нових професій: перелік
-
09:20Скільки українців мають роботу під час війни – результати опитування
- 03 червня
-
19:52Туреччина офіційно стала Türkiye англійською мовою – навіщо країна змінила назву
-
16:53На 100 день війни Лобода випустила свою третю україномовну пісню "Молитва"
-
13:22Артем Пивоваров та DOROFEEVA випустили щемливу пісню "Думи" на вірш Шевченка
-
10:55Чи буде голод в Україні: три фейки, які активно ширяться в мережі
- 02 червня
-
19:29У Києві посилюють контроль за дотриманням комендантської години
-
15:22Мавка. Лісова пісня: дивіться уривок фільму з піснею від ДахаБраха
-
12:24Біллі Айліш виступила з українським прапором від Jerry Heil
-
08:5510 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
- 01 червня
-
19:30Рейтинг країни, які найактивніше допомагають Україні у протистоянні російській агресії
-
15:51В Україні запрацював Telegram-бот, який інформує водіїв про наявність пального на АЗС
-
12:54Миколайчук OPEN: у Чернівцях відбудеться безплатний кінофестиваль
-
09:50В Україні буде святковий вихідний на День української державності