"Російський потяг, йди на х*й!": в Україні знищили усі залізничні вузли з окупантом

Важливо боротися з агресором не лише у повітрі, а й на суші. І один зі стратегічних сценарії потрапляння на нашу територію – залізниця. Тож в Україні прийняли не менш стратегічне рішення – знищити усі залізничні вузли з Росією.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає "Українська правда".

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Мовиться, що українські військові 26 лютого підірвали залізничні вузли, які сполучають українську залізницю з російською.

Навіщо підірвали залізничні вузли

Це важливе рішення дозволило заблокувати РЖД можливість доставки техніки, а також особового складу армії окупанта.

Також повідомляється, що агресор запросив відновити зв'язок із центральним штабом Укрзалізниці. Це робилося буцімто з гуманітарними цілями, але співробітники були непохитними та відповіли уже вірусною фразою.

У РЖД отримали лаконічну та ствердну відповідь від українських диспетчерів: "Російський потяг, йди на х*й!".

В Укрзалізниці наголосили на тому, що "відповідь від нашого диспетчера – це позиція всієї компанії".

Раніше Укравтодор закликав громадян демонтувати дорожні знаки. Так російські окупанти не будуть орієнтуються на території нашої країни. Супроводжується прохання дещо видозміненими дорожними знаками. Один з напрямків вказує на те, що "До Росії на х*й".

Маємо надію, що вам не потрібно пояснювати історію пояси фрази "Російський корабель йде на х*й!". Зберігайте спокій, підтримуйте ЗСУ, а також пам'ятайте: Усе буде Україна!

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