"До Росії на х*й": Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки

Укравтодор закликав громадян демонтувати дорожні знаки. Так російські окупанти не будуть орієнтуються на території нашої країни.

Про це повідомили на сторінці у фейсбуці.

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"Демонтуємо дорожні знаки на всіх дорогах країни. Пріоритет #1 вказівні знаки, назви населених пунктів. У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості. Допоможімо їм потрапити прямо в пекло", – пише пресслужба Укравтодору.

Раніше стало відомо, що Укравтодор забезпечує керування дорогами державного значення: оперативно спрямовує трафік в обхід небезпечних ділянок та формує коридори для евакуації.

"Наші зусилля зараз спрямовані на допомогу мирному населенню. Жінки, діти, літні та хворі люди першочергово потребують безпечного шляху до укриттів. Наша команда розробляє маршрути в обхід місць, де тривають бої та обстріли, і скеровуємо транспорт цивільних якомога далі від небезпеки", – заявив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури.

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