Російська псевдогордість: чому фрегат Адмірал Горшков ніколи не стане кращим

Кремлівські ЗМІ навперебій кажуть про передачу на експлуатацію нового корабля ВМФ РФ – фрегата "адмірал флоту радянського союзу Горшков". Мовляв, зробили це всього лише із запізненням на два роки, а відтепер ми кращі за всіх у морі. Ну-ну.

Фейли із проектом 22350 – саме такий державний номер дали фрегату та цілій ланці майбутніх кораблів цього класу – почалися ще під час планування будівництва.

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Фрегат заклали на верфі 1 лютого 2006 року та планували взяти на озброєння вже у 2011-му. Втім, гроші нещадно розкрадали, а через криві руки працівників "північної верфі" та прорахунки інженерів будувати корабль закінчили в 2014-му. Певні речі у фрегаті дійсно мали прослужити дуже довго, адже, наприклад, над дизельним двигуном працювали українські підприємства. Однак потім виявилося, що робітники накосячили ледве не всюди.

Спочатку не впоралися із завданням працівники ще одного розхваленого заводу російського ВПК, які не спромоглися здати артилерійську установку "Армат". Потім, коли ніби все було готове, – фрегат відбуксували до Кронштадту для старту заводських ходових випробувань, під час яких криво поставлений маршевий двигун вщент згорів. Відремонтувати його за допомогою наших фахівців вже не вдалося – Україна відмовилася це робити через російську агресію. Запчастини теж не продали. Тож фіксили підсмажене "серце" корабля аж до літа. Про якість такого ремонту навіть казати не треба.

Ще одному провалу росіяни завдячують робітникам "Алмаз-Антею", які не змогли підготувати зенітно-ракетний комплекс "Редут". Це затягнуло передачу "Адмірала Горшкова" ще на 2 роки. Отже й сталося так, що за 4 роки випробувань новий флагман російського флоту більше часу проводив на ремонті, аніж у морі.

Взагалі ж фрегат водовміщенням 4550 тонн – це судно довжиною у 135 метрів та 16 завширшки. Серед його "нищівного" озброєння – протичовнові ракети 91Р з сімейства "Калібр-НК". Такі собі аналоги американських "Томагавків", які начебто мали завдати удару по коаліції у Сирії, але "трошки" не долетіли кілька десятків кілометрів та несподівано звалилися на отару овець в Ірані.

"Адмірал Горшков"

Крім того, російські зброярі додумалися розмістити на фрегаті аж один гвинтокрил – Ка-52 - той самий, що обстрілює сам себе.

Тільки за офіційними даними "Адмірал Горшков" обійшовся російському бюджету у більш ніж 400 мільйонів доларів, але ж це, звісно, у кілька разів занижена сума, бо в ній не закладені ремонти тільки випущених з конвеєру деталей та інші розтрати.

І цю махіну, єдиною корисною якістю якої є можливість переміщувати найманців та озброєння, представляють як "нову віху в історії військово-морських сил". І це правда! Адже ще ніхто не будував більш ненадійне судно, озброєння якого майже неконтрольоване.

Олексій Чибісов для Радіо МАКСИМУМ

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