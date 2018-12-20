Роналду продає свій особняк у Манчестері

Деякий час особняк орендував у Роналду захисник "Манчестер Юнайтед" / Sportbox

Форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду вирішив позбутися своєї англійської нерухомості.

Зоряний португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду виставив на продаж свій особняк в Манчестері, в графстві Чешир.

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Роналду придбав цей особняк неподалік від Манчестера ще в 2006 році, коли грав за "червоних дияволів". Зірка футболу хоче отримати за свій будинок не менше чотирьох мільйонів доларів.

У триповерховому особняку п'ять спальних кімнат, басейн, джакузі, спортивний зал і домашній кінотеатр. Деякий час особняк орендував у Роналду захисник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу.

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