Стало відомо, який клуб може очолити Моуріньо

Жозе Моуріньо покинув пост головного тренера "Манчестер Юнайтед".

Жозе Моуріньо після відставки з поста головного тренера "Манчестер Юнайтед" може повернутися в мадридський "Реал", де працював з 2010 по 2013 роки.

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За інформацією ЗМІ, в цьому особисто зацікавлений президент "Реала" Флорентіно Перес. Жозе Моуріньо після відставки з поста головного тренера "Манчестер Юнайтед" може повернутися в мадридський "Реал", де працював з 2010 по 2013 роки.

За інформацією Daily Record, Моуріньо може отримати солідні відступні. Сума компенсації в разі його відставки до закриття зимового трансферного вікна складе 27 мільйонів євро. Нагадаємо, в останньому матчі в рамках англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" програв "Ліверпулю" з рахунком 3:1.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 грудня 2018 р.

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