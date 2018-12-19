Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Стало відомо, який клуб може очолити Моуріньо

  • 39
Моуріньо може отримати солідні відступні - фото 1
Моуріньо може отримати солідні відступні / UA-Football

Жозе Моуріньо покинув пост головного тренера "Манчестер Юнайтед".

Жозе Моуріньо після відставки з поста головного тренера "Манчестер Юнайтед" може повернутися в мадридський "Реал", де працював з 2010 по 2013 роки.

І ще: Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)

За інформацією ЗМІ, в цьому особисто зацікавлений президент "Реала" Флорентіно Перес. Жозе Моуріньо після відставки з поста головного тренера "Манчестер Юнайтед" може повернутися в мадридський "Реал", де працював з 2010 по 2013 роки.

За інформацією Daily Record, Моуріньо може отримати солідні відступні. Сума компенсації в разі його відставки до закриття зимового трансферного вікна складе 27 мільйонів євро. Нагадаємо, в останньому матчі в рамках англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" програв "Ліверпулю" з рахунком 3:1.

Читайте також: Наставник Динамо прокоментував жеребкування Ліги Європи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
  • Вчора, 17:19
  • 345
З Днем Святого Миколая 2018! Найкращі привітання з Миколаєм
  • Вчора, 17:10
  • 31644
Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 17 грудня, 07:00
  • 1509
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Новини