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Сестра Роналду зробила незвичний портрет всієї родини

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На картині поряд з футболістом зображені члени його сім'ї - фото 1
На картині поряд з футболістом зображені члени його сім'ї / dicasdegramado

Сестра нападника Ювентуса Кріштіану Роналду Катя Авейру зобразила футболіста і його сім'ю на стіні їх сімейного ресторану.

Ресторан родини Роналду "Casa Aveiro" знаходиться в Бразилії. Фотографію картини португалець опублікував у своєму Instagram.

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"Casa Aveiro – ще одна робота, виконана моєю сестрою Катею Авейру за підтримки моєї мами Долореш Авейру. Ласкаво просимо в Casa Aveiro", – написав Роналду під фото.

На картині поряд з футболістом зображені члени його сім'ї: дві сестри, брат, мати і батько. Цікаво, що на картині сестри футболіст виглядає більш впізнаваним, ніж на бюсті встановленому в аеропорту його рідної Мадейри, який пізніше замінили на більш вдалий.

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Джерело: dicasdegramado
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