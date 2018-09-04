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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес піділилися пікантним фото на яхті

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес - фото 1
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / Instagram

Закохані влаштували собі літні канікули в Італії, де насолоджуються один одним на всі 100. Відповідні фото кохана Роналду опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Для Кріштіану Роналду і його коханої Джорджини Родрігес літо досі триває. Відомий футболіст разом з родиною відпочиває на Сардинії і насолоджується теплим Середземним морем.

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Мабуть, на модній яхті португальського красеня є wi-fi, адже Джорджина регулярно ділиться у своєму Instagram гарячими фотографіями з відпочинку.

Варто відзначити, що папараці теж не сплять і всіма можливими способами намагаються зняти оголених Роналду і його пасію на камеру.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / фото папараці - фото 274114

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / фото папараці

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / фото папараці - фото 274113

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / фото папараці

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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