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Цей гол Роналду визнано найкращим в сезоні

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За гол Роналду проголосували понад 197 тисяч людей - фото 1
За гол Роналду проголосували понад 197 тисяч людей / Merengues

В УЄФА назвали найкрасивіший гол сезону.

УЄФА назвав найкращий гол минулого сезону за підсумками голосування на офіційному сайті.

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Найкращим було визнано гол португальського нападника Кріштіану Роналду у ворота "Ювентуса" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:0). За гол Роналду проголосували понад 197 тисяч людей, а всього в голосуванні взяли участь більше 346 тисяч любителів футболу.

Нагадаємо, зірковий новачок "Ювентуса" португалець Кріштіану Роналду нещодавно забив перший гол за свою нову команду. Як повідомляється, сталося це в традіційному контрольному матчі турінців проти "Ювентуса Б". Роналду Вийшов на поле в стартовому складі и на восьмій хвіліні матчу реалізував вихід один на один з воротарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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