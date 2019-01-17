Кріштіану Роналду виграв перший трофей з Ювентусом: відео

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду прокоментував перемогу у матчі за Суперкубок Італії з Міланом (1:0).

У цій зустрічі португалець став автором переможного гола, який дозволив йому завоювати перший трофей у складі туринської команди.

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"Це був дуже складний матч. Було важко грати при такій спеці. Ювентус провів зустріч добре, створивши багато гольових моментів. Звичайно, я радий, що забив переможний м'яч. Дуже хотів почати 2019 рік з виграного трофея. Це мій перший титул з Ювентусом, я дуже радий!" – розповів Роналду.

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