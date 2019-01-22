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Роналду отримав 2 роки ув'язнення: що буде далі

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Роналду вже сплатив більшу частину штрафу - фото 1
Роналду вже сплатив більшу частину штрафу / Onefootball

Футболіста Кріштіану Роналду засудили і виписали величезний штраф.

Зоряного португальського нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду засудили до 1 року та 11 місяців ув'язнення умовно.

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Крім того, футболіст повинен виплатити штраф у розмірі 19 млн. євро. Вирок винесено у справі про несплату податків на суму 14,7 мільйонів євро, коли він виступав за мадридський "Реал". Раніше повідомлялося, що Роналду вже сплатив більшу частину штрафу (13,4 мільйона євро).

Нагадаємо, італійський "Ювентус" встановив унікальний рекорд. Вперше за 88 років туринський клуб виграв усі сім матчів на старті сезону-2018/19 – шість в Серії А і ще один – в Лізі чемпіонів. Вперше таке трапилося в сезоні-1930/31.

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Джерело: lequipe
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