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Rolls-Royce зашифрував таємне послання в автомобілі Wraith Kryptos
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Компанія Rolls-Royce зайнялася криптографією – нова версія купе Wraith Kryptos приховує у дизайнерській обробці таємне послання для власника авто.
Wraith Kryptos Collection буде виготовлений тиражем всього 50 екземплярів. Технічно автомобіль нічим не відрізняється від інших представників сімейства Wraith, але дизайн і ексклюзивні рішення, використані при створенні серії Kryptos, в черговий раз дивують своєю оригінальністю.
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Головна інтрига – спеціальний код. Лише двоє людей в світі знають, що зашифровано у посланні – дизайнер Кетрін Леман і керівник компанії Торстен Мюллер-Отвос. Клієнти зможуть спробувати себе у декодуванні повідомлень і передати свої відповіді через додаток Whispers, доступ до якого мають лише власники автомобілів марки.
Перше повідомлення ховається в основу фігурки "Дух екстазу" на капоті купе: гравірування і вставки із зеленої емалі є закодований шифр.
Кузов кольору Delphic Grey має особливий ефект – на сонячному світлі проявляється синьо-зелений перелив лусочок слюди. Автомобілі прикрашає подвійна декоративна лінія – зелена зверху і сіра – знизу. Обидві лінії дають підказки до коду, захованого в салоні автомобіля. Довершують образ частково поліровані диски з пофарбованою в сірий відтінок серединою і контрастним зеленим кантом.
Наступний код зашифрований в накладках на пороги. Фірмову монограму "RR" на підголівниках замінив найпомітніший фрагмент шифру.
Для обробки салону може використовуватися світло-сіра або чорна шкіра. Стелю Wraith Kryptos прикрасили яскравою композицією, що зображує рухомий потік даних. Цей мотив продовжується у шкіряній обробці дверей із зеленим кантом. У кишені дверей з'явилася м'яке горизонтальне підсвічування, а яскравість ліній поступово зменшується до нижньої частини. Вишивка на центральній консолі повторює візерунок ліній на дверях.
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