Рок-гурт Måneskin виконав саундтрек до фільму про Елвіса Преслі

Під час фіналу Євробачення-2022 на сцені Pala Olimpico італійський гурт Måneskin виконав кавер на пісню "If I Can Dream", який створили спеціально для нового фільму База Лурмана. Кіно буде присвячено життю Елвіса.

Måneskin працювали над кінострічкою про Елвіса – створили саундтрек до фільму, який і представили вперше на сцені Євробачення-2022.

І ще: Як гурт Måneskin відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022

Måneskin заспівали кавер на кантрі-баладу "If I Can Dream", яку раніше виконав Елвіс Преслі у 1968 році.

"Ми відчули величезний зв'язок і вирішили не втрачати нагоди попрацювати з ним. Ми дійсно пишаємось тим, що зробили, і тепер нам не терпиться побачити результат", – прокоментував Дам'яно Давід, соліст гурту Måneskin.

Слухати пісню Måneskin – If I Can Dream:

До теми: Гурт Pink Floyd випустив одяг на підтримку України