Як гурт Måneskin відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022

Переможці тогорічного Євробачення – музиканти з рок-гурту Måneskin – привітали з шаленим тріумфом на міжнародному пісенному конкурсі український колектив Kalush Orchestra.

Своєю реакцію на перемогу українців на Євробаченні 2022 італійський гурт Måneskin поділився у Twitter. Рокери зазначили, що для України перше місце на головному вокальному конкурсі Європи – це не просто статус та нагорода, а щось значно більше.

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Так, Україно! Kalush Orchestra. Це означає навіть більше, ніж заслужена перемога. У темні часи музика завжди здатна принести світло і змусити кожного почуватися ближче. Спасибі, – написали музиканти, звернувшись до своїх послідовників.

YES Ukraine! Kalush Orchestra This means even more than a well deserved victory. In dark times music is always able to bring light and make everyone feel closer. Thank you #Eurovision https://t.co/J4v4skBMq9 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) May 14, 2022

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