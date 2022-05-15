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війна Євробачення Kalush

Як гурт Måneskin відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022

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Реакція Måneskin на перемогу України - фото 1
Реакція Måneskin на перемогу України / instagram

Переможці тогорічного Євробачення – музиканти з рок-гурту Måneskin – привітали з шаленим тріумфом на міжнародному пісенному конкурсі український колектив Kalush Orchestra.

Своєю реакцію на перемогу українців на Євробаченні 2022 італійський гурт Måneskin поділився у Twitter. Рокери зазначили, що для України перше місце на головному вокальному конкурсі Європи – це не просто статус та нагорода, а щось значно більше.

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Так, Україно! Kalush Orchestra. Це означає навіть більше, ніж заслужена перемога. У темні часи музика завжди здатна принести світло і змусити кожного почуватися ближче. Спасибі, – написали музиканти, звернувшись до своїх послідовників.

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