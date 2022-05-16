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війна Євробачення Kalush

Гурт Pink Floyd випустив одяг на підтримку України

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Гурт Pink Floyd випустив одяг на підтримку України - фото 1

Музиканти з гурту Pink Floyd раніше записали спільну пісню з Андрієм Хливнюком. Зараз вони випустили мерч, який має на меті допомогти Україні.

Гурт Pink Floyd продає мерч, щоб зібрати кошти на гуманітарну допомогу Україні.

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Увесь мерч можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Автор соняшника – кубинський художник Йосан Леон. Він створив цю ілюстрацію для колекції мерчу від Pink Floyd. Ця квітка зображена, щоб натякнути на те насіння, яке цивільні закликали російських солдатів покласти у кишені, щоб на місці їхньої загибелі виросли квіти.

Ще у мерчі використана картина авторства Сани Шахмурадової "Захисники Херсона". Ця ілюстрація натхненна вчинком цивільного, який стрибнув на російський танк з українським прапором на окупованій Херсонщині.

Серед мерчу є такі предмети: наліпки, значки, екосумка, магніт, кофта, лонгслів, футболка. Ціни – від 3.99 до 50 доларів.

Гурт Pink Floyd випустив одяг на підтримку України - фото 505416

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