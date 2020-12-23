Родстер Shelby Cobra Керола Шелбі пустять з молотка

На аукціоні Mecum виставлять родстер Shelby 427 Cobra 1966 року випуску, який належав засновникові компанії й автогонщикові Керолу Шелбі. Знаменитий конструктор володів унікальним автомобілем все своє життя.

Shelby 427 Cobra побудували у 1966 році особисто для Керола Шелбі, який володів родстером до самої смерті. Унікальний спорткар отримав кузов кольору Charcoal Gray, чорний шкіряний салон, а також 7-літровий V8 потужністю 427 кінських сил (640 Нм). У парі з агрегатом працювала чотириступінчаста "механіка". До "сотні" родстер розганявся за 4,7 секунди. Максимальна швидкість – 265 кілометрів на годину.

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Керол Шелбі багаторазово перефарбовував кузов машини, а також модернізував силову установку свого спорткара. Незадовго до смерті конструктор встановив у родстер автоматичну коробку передач. У 2016 році, через чотири роки після смерті Шелбі, "Кобру" придбав нинішній власник, який відразу ж відправив автомобіль на повну реставрацію, у процесі якої родстеру повернули первозданний вигляд.

Вартість спорткара, який виставлять у січні на торги, поки не розголошується. Однак у 2016 році на аукціоні продали інший Shelby Cobra, який також належав Керолу Шелбі. Жодного разу не реставрований автомобіль, обладнаний 4.3-літровим мотором, вдалося продати за 13,75 мільйона доларів. У зв'язку з цим варто очікувати, що ідеально відновлений Shelby 427 Cobra піде з молотка за рекордну суму.

У середині липня на аукціоні Mecum продали легендарний Ford Mustang Shelby GT350R британського гонщика та інженера Кена Майлза. Маслкар 1965 року пішов з молотка за рекордні 3,85 мільйона доларів, що зробило його найдорожчим "Мустангом" в історії торгів.

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