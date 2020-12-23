Новий Toyota Land Cruiser сфотографували під час дорожніх тестів

Позашляховик Toyota Land Cruiser нового покоління, якому користувачі мережі дали неофіційний індекс 300, потрапив у об'єктив фотошпигунів.

Прототип новинки, загорнутий в щільний камуфляж, зняли під час проходження дорожніх випробувань. Знімками поділилося китайське видання Autohome.

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Судячи з японських номерів, новий Land Cruiser тестують на дорогах Японії. Позашляховик повністю покритий камуфляжем, який не дозволяє розглянути оформлення новинки і навіть судити про її форми. Відкритими залишили тільки вихлопну трубу і переднє скло.

Раніше видання BestCarWeb з посиланням на дилерів Toyota повідомило, що Land Cruiser наступного покоління дебютує у квітні 2021 року. Toyota поки зберігає мовчання і не підтверджує цю інформацію. На моторну гаму також чекають зміни: позашляховик може втратити 4,6-літровий V8, який замінять 3,5-літровою шісткою V35A-FTS, що розвиває 415 кінських сил. Буде доступна гібридна версія на базі мотора 3.5, що видає в парі з 180-сильним електродвигуном близько 480 сил.

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