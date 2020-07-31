Ford Mustang Shelby продали за рекордні 3,85 мільйона доларів

На перше місце в якості найдорожчого у світі Ford Mustang впевнено заїжджає Shelby Mustang, який свого часу дійсно літав.

Цей прототип (5R002) не тільки був першим, який брав участь в перегонах і виграв, але також був інженерним мулом для тестування компонентів 34-х клієнтських R-моделей, а також демонстраційним автомобілем для потенційних клієнтів.

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Згідно з заявою аукціонного дому, "він, можливо, вважається одним з найважливіших Mustang в історії марки". Перша в історії модель Shelby R була розроблена для участі в гоночній серії SCCA Production Sports Car і стала найпершим гоночним автомобілем Shelby Mustang.

Неймовірно, але в 1966 році його продали співробітникові Ford за 4000 доларів. Він зник з поля зору на початку 70-х і знову був виявлений в 1989 році, після чого змінив кількох власників і, нарешті, був відновлений в початковий стан. Настільки добре, що виграв в Pebble Beach і інших автомобільних конкурсах.

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