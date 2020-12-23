80-річний фанат Porsche придбав собі 80-й спорткар

80-річний мешканець Відня Джон Оттокар придбав Porsche Boxster Spyder. Новий родстер став 80-ю моделлю, яку пенсіонер придбав за своє життя. Для зберігання своєї колекції чоловік побудував окрему будівлю, де крім спорткарів зберігає пам'ятні речі бренду.

Перший спорткар, яким став жовтий Porsche 991 E, Джон Оттокар придбав у 1972 році. Відтоді австрієць протягом багатьох років поповнює свою колекцію. За своє життя чоловік володів 80 німецькими спорткарами, для яких побудував окрему будівлю, в якій крім автомобілів зберігає різні гоночні трофеї та колекційні аксесуари німецького бренду.

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Зараз колекція 80-річного пенсіонера нараховує 38 спорткарів Porsche, серед яких є кілька гоночних автомобілів, включаючи 917-й і 910-й, обладнані двигуном V8, а також 956-й, 904-й і 964-й. Крім того, Джон володіє 9 Carrera RS, а також 911 R і Type 991.

Останнім придбанням австрійця став Porsche Boxster Spyder. Родстер обладнаний 3,8-літровим V6, віддача якого становить 375 кінських сил (420 Нм). У парі з мотором працює 6-ступінчаста "механіка". До "сотні" спорткар розганяється за 4,5 секунди. Максимальна швидкість – 300 кілометрів на годину. Пенсіонер особисто забрав новий автомобіль із заводу марки в Цуффенхаузені, де представники Porsche дозволили йому самостійно встановити емблему на капот родстера.

У кінці жовтня 80-річний британець Джон Клауер поділився емоціями від володіння Ferrari F40. За словами чоловіка, попри солідний вік, він продовжує щодня їздити на своєму 478-сильному суперкарі за будь-якої погоди.

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