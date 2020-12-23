На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
80-річний фанат Porsche придбав собі 80-й спорткар
-
- 20
80-річний мешканець Відня Джон Оттокар придбав Porsche Boxster Spyder. Новий родстер став 80-ю моделлю, яку пенсіонер придбав за своє життя. Для зберігання своєї колекції чоловік побудував окрему будівлю, де крім спорткарів зберігає пам'ятні речі бренду.
Перший спорткар, яким став жовтий Porsche 991 E, Джон Оттокар придбав у 1972 році. Відтоді австрієць протягом багатьох років поповнює свою колекцію. За своє життя чоловік володів 80 німецькими спорткарами, для яких побудував окрему будівлю, в якій крім автомобілів зберігає різні гоночні трофеї та колекційні аксесуари німецького бренду.
Це цікаво: Aston Martin випустила "шпигунський" спорткар з кулеметами: ефектне відео
Зараз колекція 80-річного пенсіонера нараховує 38 спорткарів Porsche, серед яких є кілька гоночних автомобілів, включаючи 917-й і 910-й, обладнані двигуном V8, а також 956-й, 904-й і 964-й. Крім того, Джон володіє 9 Carrera RS, а також 911 R і Type 991.
Останнім придбанням австрійця став Porsche Boxster Spyder. Родстер обладнаний 3,8-літровим V6, віддача якого становить 375 кінських сил (420 Нм). У парі з мотором працює 6-ступінчаста "механіка". До "сотні" спорткар розганяється за 4,5 секунди. Максимальна швидкість – 300 кілометрів на годину. Пенсіонер особисто забрав новий автомобіль із заводу марки в Цуффенхаузені, де представники Porsche дозволили йому самостійно встановити емблему на капот родстера.
У кінці жовтня 80-річний британець Джон Клауер поділився емоціями від володіння Ferrari F40. За словами чоловіка, попри солідний вік, він продовжує щодня їздити на своєму 478-сильному суперкарі за будь-якої погоди.
Читайте також: У мережі показали, як проходять дорожні випробування першого кросовера Ferrari
-
19:00Яскраві ялинки, зроблені своїми руками
-
18:53Озеро Синевир зачарувало мережу зимовою красою
-
18:42Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro
-
18:30Що подарувати колегам на Новий рік 2021: ідеї небанальних подарунків
-
18:20Вийшов трейлер психологічного трилера Дрібниці з Лето, Малеком і Вашингтоном
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:13Гороскоп на 24 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:06Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись
-
18:00Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Ярмоленко вперше показав маленького сина
-
17:42Хто став моделями року за версією сайту Models
-
17:32Як приготувати корисні олів'є та шубу: поради від Уляни Супрун
-
17:21Ці продукти заповнять дефіцит вітамінів взимку
-
17:1480-річний фанат Porsche придбав собі 80-й спорткар
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:00Веселі ігри на Новий рік 2021: прикольні конкурси для дорослих
-
16:52Три способи відкрити пляшку без штопора
-
16:41Не поспішайте знімати: науковці довели користь фітнес-браслетів
-
16:25Дівчина Бонда засвітила груди в розкішній сукні
-
16:13Почнемо все спочатку: слухайте новорічний хіт від Ivan NAVI
-
16:00Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
15:43Дизайн нового Xiaomi Mi11 розкрили в офіційному тизері: відео
-
15:30Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди
-
15:18Тіна Кароль розсекретила свою вагу і розповіла, на якій дієті вона худне
-
14:44Популярний рок-гурт Nickelback перезняв кліп для реклами Google Photo
-
18:30Що подарувати колегам на Новий рік 2021: ідеї небанальних подарунків
-
18:00Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
14:15Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
11:25ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня
-
07:47Учені розповіли, як стати щасливішим у 2021 році
- 22 грудня
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
19:25Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
-
17:13ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
14:44Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям
-
12:18Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього