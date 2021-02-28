Робопса Spot від Boston Dynamics навчили стріляти з пейнтбольної рушниці: відео

Робопес Spot вважається одним з найбільш просунутих роботів у своєму класі. Нещодавно до рук ентузіастів з арт-компанії MSCHF потрапила одна з таких машин. І жартівники вирішили провести незвичайний експеримент, озброївши механізм пейнтбольним пістолетом.

Spot дійсно універсальний. Нещодавно одну з собак задіяли для прибирання і виносу сміття, приробивши до неї спеціальний маніпулятор. Як виявилося, не всі ентузіасти хочуть використовувати робота для настільки нудних цілей. Так, група ентузіастів MSCHF вирішила прилаштувати до спини собаки пістолет для пейнтболу та дозволити деяким щасливчикам керувати ним віддалено.

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Захід Spot's Rampage відбувся 24 лютого, у його рамках MSCHF дозволила керувати роботом через спеціальний веб-сайт за допомогою смартфона. Пілот змінювався приблизно кожні дві хвилини на того, кому вдалося в потрібний момент під'єднатися.

Ті, хто взяли участь у заході, розповідають, що процес більше схожий на відеогру, ніж на використання реального робота. Як з'ясувалося, Boston Dynamics не в захваті від такої ідеї: творці Spot не хочуть, щоб пристрій використовувався у сумнівних цілях, тим більше якщо це відбувається у рамках піару чи для провокації.

Boston Dynamics обіцяє анулювати гарантію і від'єднати робота віддалено, якщо ентузіасти не перестануть порушувати умови ліцензійної угоди. Що цікаво, поліція вже отримала доступ до робопса, намагаючись зрозуміти, наскільки він виявиться ефективним у польових умовах. Є побоювання, що в майбутньому на основі подібних пристроїв будуть створені автономні машини, озброєні електрошокерами або іншою зброєю для патрулювання вулиць.

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