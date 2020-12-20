Робопса Boston Dynamics відправлять досліджувати Марс

Після покупки Boston Dynamics у руки південнокорейських інженерів потрапив і знаменитий робопес Spot. Судячи з усього, незабаром йому доведеться зробити свій перший міжпланетний політ, що дозволить ученим заглянути у найбільш недоступні місця на Марсі.

Оригінальна ідея спала на думку дослідникам NASA. На Червону планету полетить модифікована версія робопса від Boston Dynamics.

Це цікаво: У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл

Головною особливістю машини, яка залучає фахівців космічного агентства, стала маневреність і стійкість, що відмінно вписується у складний марсіанський ландшафт. Повідомляється, що існуючі ровери сильно обмежені та змушені їздити рівною поверхнею, в той час, як Spot з легкістю може розгулювати пересіченою місцевості.

Судячи з усього, це не пусті розмови, оскільки команда інженерів вже займається тестуванням першого марсіанського пса на прізвисько Au-Spot. Він буде у 12 разів легшим за будь-якого марсохода і зможе пересуватися Червоною планетою зі швидкістю до 5 км/год. Це значно швидше Curiosity, який працює на мінімальних 0,14 км/год.



Робопес уже проходить випробування у Каліфорнії

На плечі Au-Spot покладається дослідження марсіанських тунелів і печер з метою створення карт. Уже зараз перший прототип проходить випробування в Каліфорнії, де йому створили умови, максимально наближені до марсіанських. Одна з переваг, яку високо оцінили інженери космічного агентства, – вміння робопса підійматися на лапи навіть після сильних падінь.

Читайте також: Космічні мандрівники: до Землі наближаються два астероїди