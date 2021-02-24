Поліцейські у Нью-Йорку приїхали на виклик з робопсом Boston Dynamics

23 лютого співробітники поліцейського департаменту Нью-Йорка вирушили на виклик про збройне проникнення у квартиру в Бронксі разом з роботом-собакою по кличці Дігідог (Digidog). Це модель K-9 (Spot), розроблена інженерною компанією Boston Dynamics.

Робопес оснащений камерами та джерелами світла, які дозволяють поліції Нью-Йорка спостерігати за тим, що відбувається в режимі реального часу. Крім того, пристрій підтримує двосторонній зв'язок. Важить він 70 фунтів (близько 32 кілограмів). Дігідог також може застосовувати штучний інтелект при орієнтації на місцевості.

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Робот використовувався при розслідуванні події. З'ясувалося, що при проникненні у квартиру злочинці дійсно використовували зброю, проте поліцейські, котрі прибули на місце, не застали злочинців у квартирі.

Як зазначає Abc, офіційно робота представили у грудні минулого року. Він може бігати зі швидкістю понад 5,5 кілометра на годину, підійматися сходами й орієнтуватися у повній темряві. Придбати таку "собаку" можна за $ 74,5 тисячі.

Дігідог уже використовувався поліцейськими торік. Тоді він допомагав поліцейським затримати двох озброєних чоловіків і звільнити 5 заручників.

"Люди хотіли їсти, тому ми прив'язали до робота їжу та відправили його на місце", – розповів інспектор поліції Нью-Йорка Френк Дігіакомо.

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