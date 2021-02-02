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Робопес Spot навчився збирати брудні речі у пральну машину і садити квіти: відео

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Робопес Spot - фото 1
Робопес Spot / rozetked

Boston Dynamics представили оновлену версію робота-собаки Spot. Тепер у нього є "рука", яка значно розширює список його можливостей.

Інженерна компанія опублікувала відео з новими здібностями робопса. Він продемонстрував, як прибирає брудні речі у пральну машину, викидає сміття, садить квіти, малює крейдою на асфальті, самостійно відкриває двері та стрибає через скакалку зі своїми "родичами".

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"Рух кисті, руки й тіла автоматично координується, щоб спростити завдання маніпуляції і розширити робочий простір руки, що робить її досяжність практично необмеженою", – зазначено в описі ролика.

Творці уточнили, що запрограмувати робота-собаку на прибирання квартири дуже просто – в спеціальному мобільному додатку, і зробити це можна навіть на відстані.

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Джерело: bostondynamics
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