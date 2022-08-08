Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

"Роблю те, що вмію найкраще": Алла Костромічова захопила фото у звабливому костюмі

  • 50
Алла Костромічова захопила новими фото - фото 1
Алла Костромічова захопила новими фото / instagram.com/alla

Українська модель Алла Костромічова з початку війни активно займається волонтерством, але й не забуває про свій фах. Красуня також старається підтримувати український бізнес та митців.

36-річна українська супермодель Алла Костромічова, яка відома у всьому світі за співпрацею зі знаменитий модельєрами, а також ведуча "Топ-модель по-українськи" з початку повномасштабної війни з окупантами не залишилась осторонь та активно зайнялась волонтерством. Разом з командою вона займається гуманітарною допомогою та підтримує українців, що постраждали від російських загарбників. Але й зараз вона не забуває про свій фах, що підтверджують кадрі зі свіжої фотосесії в інстаграмі. Тут за моделлю стежать понад 956 тисяч осіб.

І ще: Оля Цибульська в новому образі переспівала хіт Лободи українською – відео

На нових світлинах Алла позує у звабливому чорному костюмі українського бренду з глибоким декольте та ефектним вирізом на спідниці. Як зазначила сама зірка, "я роблю те, що вмію, – підтримую українську моду". За короткий час допис зібрав понад 14 тисяч вподобайок та привернув увагу не лише до вбрання, а й розкішного вигляду Костромічової.

'Роблю те, що вмію найкраще': Алла Костромічова захопила фото у звабливому костюмі - фото 511125

'Роблю те, що вмію найкраще': Алла Костромічова захопила фото у звабливому костюмі - фото 511126

'Роблю те, що вмію найкраще': Алла Костромічова захопила фото у звабливому костюмі - фото 511127

'Роблю те, що вмію найкраще': Алла Костромічова захопила фото у звабливому костюмі - фото 511128

'Роблю те, що вмію найкраще': Алла Костромічова захопила фото у звабливому костюмі - фото 511129

Джерело фото: instagram.com/alla

Читайте також: З'явилася база українських фільмів для закордонних глядачів: вже є понад 600 кінострічок

пропозиції партнерів
Новини