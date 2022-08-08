"Роблю те, що вмію найкраще": Алла Костромічова захопила фото у звабливому костюмі

Українська модель Алла Костромічова з початку війни активно займається волонтерством, але й не забуває про свій фах. Красуня також старається підтримувати український бізнес та митців.

36-річна українська супермодель Алла Костромічова, яка відома у всьому світі за співпрацею зі знаменитий модельєрами, а також ведуча "Топ-модель по-українськи" з початку повномасштабної війни з окупантами не залишилась осторонь та активно зайнялась волонтерством. Разом з командою вона займається гуманітарною допомогою та підтримує українців, що постраждали від російських загарбників. Але й зараз вона не забуває про свій фах, що підтверджують кадрі зі свіжої фотосесії в інстаграмі. Тут за моделлю стежать понад 956 тисяч осіб.

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На нових світлинах Алла позує у звабливому чорному костюмі українського бренду з глибоким декольте та ефектним вирізом на спідниці. Як зазначила сама зірка, "я роблю те, що вмію, – підтримую українську моду". За короткий час допис зібрав понад 14 тисяч вподобайок та привернув увагу не лише до вбрання, а й розкішного вигляду Костромічової.

Джерело фото: instagram.com/alla

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