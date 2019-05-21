Робіть це і ваш секс буде максимально регулярним

Ви не повірите, але найкращими коханцями виявилися ті, у кого вдома завжди чисто. Саме вміння створити інтимну атмосферу неабияк збуджує партнерів, що сприяє максимальній регулярності інтимних зустрічей.

Аби дійти до таких висновків видання The Versed опитало тисячу американців.

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Аж 60% опитаних зізналися, що чиста, щойно прибрана спальня, діє на них магічно - це їх заводить. У 40% респондентів найчастіше буває секс після спільного прибирання або після того, як партнер навів лад у домі. Стільки ж людей готові порвати стосунки з неохайною людиною!

Вибираючи між чистотою в оселі і сексом, 44% віддадуть перевагу саме чистоті!

Раніше американські вчені з'ясували, що сексуальне життя у парі залежить від розподілу обов'язків по дому. Особливе місце в списку справ займає саме миття посуду - пари, де цей обов'язок брали на себе чоловіки, менше сварилися та частіше займалися коханням!

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