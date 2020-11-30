Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme: стильні фото актора

Голлівудський актор Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme. Зірка "Сутінків" і "Бетмена" став обличчям чоловічого кампейну модного будинку. Дивіться стильні фото Паттінсона на Радіо МАКСИМУМ!

Актор позує у кашемірових пальто та куртках з колекції весна / літо – 2021, а також костюмах з нової лінійки Modern Tailoring. На знімках він носить B27 – нову модель кросівок, натхнених скейтерською культурою 1980-х.

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Зараз Роберт Паттінсон знімається в "Бетмені" – це буде одна з найважливіших ролей у його кар'єрі. У фільмі також з'являться Зої Кравіц та Колін Фаррелл. Прем'єру перенесли на 2022 рік.

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