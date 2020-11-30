Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme: стильні фото актора

  • 7
Паттінсон знявся для кампейну Dior - фото 1
Паттінсон знявся для кампейну Dior

Голлівудський актор Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme. Зірка "Сутінків" і "Бетмена" став обличчям чоловічого кампейну модного будинку. Дивіться стильні фото Паттінсона на Радіо МАКСИМУМ!

Актор позує у кашемірових пальто та куртках з колекції весна / літо – 2021, а також костюмах з нової лінійки Modern Tailoring. На знімках він носить B27 – нову модель кросівок, натхнених скейтерською культурою 1980-х.

Вам сподобається: Блогерка перевтілилася в Мерилін Монро: тепер вона – зірка TikTok

Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme: стильні фото актора - фото 437385

Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme: стильні фото актора - фото 437386

Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme: стильні фото актора - фото 437387

Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme: стильні фото актора - фото 437388

Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme: стильні фото актора - фото 437389

Зараз Роберт Паттінсон знімається в "Бетмені" – це буде одна з найважливіших ролей у його кар'єрі. У фільмі також з'являться Зої Кравіц та Колін Фаррелл. Прем'єру перенесли на 2022 рік.

Читайте також: Розкішна 62-річна Шерон Стоун вразила мережу відвертим образом у боді

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 речей, які має взяти чоловік на перше побачення
  • 18 листопада, 20:36
  • 242
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 15:19
  • 581
Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
  • 23 листопада, 17:19
  • 416
Загрузка...
Новини