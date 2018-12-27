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Різдвяний лист президента Лінкольна продали на аукціоні

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В листі Лінкольн згадує про необхідність об'єднати країну - фото 1
В листі Лінкольн згадує про необхідність об'єднати країну / cnn

Лист 16-го президента США Авраама Лінкольна було продано на аукціоні за 60 тисяч доларів.

Лінкольн відправив листа рідним своєї дружини Мері Тодд за кілька днів до Різдва 1863 року.

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Адресати листа, сім'я Крейг, до Громадянської війни були господарями рабовласницької плантації в Арканзасі. Їм довелося бігти перед настанням армії сіверян. Лист Лінкольна давав Крейгам можливість безперешкодно повернутися додому і займатися плантацією, "поки вони поводяться як мирні, віддані громадяни Сполучених Штатів". Природно, тримати рабів вони вже не могли. Також в листі Лінкольн згадує про необхідність об'єднати країну.

Різдвяний лист президента Лінкольна продали на аукціоні - фото 297967
Різдвяний лист президента Лінкольна продали на аукціоні

Тим часом, слідом за королівськими сім'ями Британії та Монако Дональд і Меланія Трамп представили свій офіційний різдвяний портрет.

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Джерело: cnn
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