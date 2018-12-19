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День Святого Миколая Новий рік 2019

Подружжя Трампів представило свій офіційний різдвяний портрет

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Дональд і Меланія Трампи - фото 1
Дональд і Меланія Трампи / Instagram

Слідом за королівськими сім'ями Британії та Монако Дональд і Меланія Трамп представили свій офіційний різдвяний портрет.

Відомо, що фото було зроблене 15 грудня під час традиційного різдвяного балу Конгресу. На знімку видно, як перша леді США позує в білосніжному платті Celine.

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Варто відзначити, що Трампи позують не на тлі червоних ялинок, які вже встигла обговорити вся мережа, а в Крос-холі, прикрашеному традиційними пухнастими ялинками.

Користувачі соцмереж відзначили, що фото виглядає абсолютно неприродно, а Меланія і Дональд більше нагадують воскові фігури, а не живих людей.

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Джерело: elitedaily
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