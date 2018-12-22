Трамп переодягнувся у фермера і заспівав з вилами в руках

Відповідне відео Дональд Трамп оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп показав ролик, на якому він виконав пісню з популярного американського комедійного серіалу.

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Трамп постав в образі фермера з вилами в руці, коли виконував пісню з серіалу 1960-1970-х років "Зелені простори".

Відео викликало резонанс в інтернеті. Зараз його переглянули понад 4 мільйонів разів.

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