Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Трамп переодягнувся у фермера і заспівав з вилами в руках
-
- 28
Відповідне відео Дональд Трамп оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп показав ролик, на якому він виконав пісню з популярного американського комедійного серіалу.
І ще: АББА уже не та: у мережі висміяли фото Трампа і Мей
Трамп постав в образі фермера з вилами в руці, коли виконував пісню з серіалу 1960-1970-х років "Зелені простори".
Відео викликало резонанс в інтернеті. Зараз його переглянули понад 4 мільйонів разів.
Читайте також: Трамп викликав кортеж з семи авто для поїздки на 230 метрів
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
12:43Китай успішно запустив на орбіту експериментальний супутник зв'язку
-
12:19Експерти вибрали найкращі весільні фото року
-
11:50Дональд Трамп показав новий дизайн стіни на кордоні з Мексикою
-
11:21Науковці дізналися, в яких вікових рамках люди відчувають себе самотніми
-
10:49У США назвали найгірші фільми 2018 року
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
10:25Forbes назвав головних невдах серед мільярдерів
-
09:53Названо найважливіші наукові досягнення року
-
09:28Привітання з Днем ангела Анни: побажання і картинки на іменини
-
08:58Трамп переодягнувся у фермера і заспівав з вилами в руках
-
08:33Медики зруйнували головний міф про воду з лимоном
-
08:14У Києві бачили новітній спорткар BMW 850i
- 21 грудня
-
22:52Toyota дала послухати двигун нової Supra
-
22:16Медики розповіли, чому не варто ходити по дому босоніж
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:48Мелодія свята: Робот-піаніст зіграв Jingle Bells
-
21:18Apple скоротить поставку iPhone у 2019 році: очікується дефіцит?
-
20:55Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів
-
20:23Volkswagen готує до випуску електричний багі
-
19:55Так виглядали різдвяні листівки у Вікторіанську епоху
-
19:41Розробники Google розповіли про одну з головних фішок Pixel 3
-
19:25Чим звичайні макарони корисні для серця
-
19:12Чим не варто закушувати спиртні напої на Новий рік
-
19:00День зимового сонцестояння 2018: традиції, прикмети і заборони 22 грудня
-
18:55Кім Кардашян показала раритетне фото своєї бабусі
-
12:19Експерти вибрали найкращі весільні фото року
-
09:28Привітання з Днем ангела Анни: побажання і картинки на іменини
- 21 грудня
-
20:55Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів
-
18:20Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
-
16:14Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
14:15Гід по стилю: корисні поради для бороданів
-
12:15Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
-
10:15Головну ялинку України визнали найкращою в Європі
-
07:34Мокрий сніг і потепління: погода 21 грудня в Україні
- 20 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 20-12-2018
-
20:30Що подарувати колегам на Новий рік 2019: ідеї небанальних подарунків
-
17:00Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
15:21Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років
-
14:0510 найкращих українських книг 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
12:15Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
-
10:19Популярна музика: нові пісні тижня, які ви могли пропустити
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 20 грудня
- 19 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 7 серія – дивитися онлайн 19-12-2018
-
17:25ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
-
13:40Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)
-
12:15Як прикрасити дім на Новий рік 2019: ідеї та декор своїми руками
-
10:18Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня
- 18 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 6 серія – дивитися онлайн 18-12-2018
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›