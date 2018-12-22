Дональд Трамп показав новий дизайн стіни на кордоні з Мексикою

Президент США назвав проект конструкції сталевого бар'єру абсолютно ефективним і красивим.

19 грудня, американський лідер, писав про те, що на кордоні буде побудована художньо спроектована сталева конструкція, крізь яку легко можна дивитися.

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За словами президента, після закінчення будівництва, стіна допоможе країні економити мільярди доларів у місяць.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 грудня 2018 р.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою – одна з головних передвиборних обіцянок Трампа в боротьбі за пост президента США. Перші кроки до здійснення "американської мрії" були зроблені у січні 2017 року – тоді Трамп підписав два укази: про еміграцію і про охорону державного кордону.

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