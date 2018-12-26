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Новий рік 2019 Різдво

Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Різдво: заціни, чий образ кращий

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Кейт Міддлтон і Меган Маркл разом з принцами - фото 1
Кейт Міддлтон і Меган Маркл разом з принцами / Getty Imageds

На католицьке Різдво 2018 представники британської монаршої родини побували на святковій службі в церкві Марії Магдалини в Сандрінгемі. Меган Маркл і Кейт Міддлтон показали стильні образи, однак хто ж з красунь виглядав краще? Обирай!

До церкви Кейт Міддлтон, принц Вільям, Меган Маркл, принц Гарі і принц Чарльз йшли пішки, а королева приїхала на машині. Подружжя британських принців вперше з'явилися на публіці разом після чуток про велику сварку між їхніми прекрасними половинками.

Тут більше: Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від Різдва з Вільямом і Кейт

Ми сподіваємося, що це тільки плітки, тому замість особистих взаємин герцогинь вирішили звернути увагу на їхні образи.

Отож, дружина принца Вільяма Кетрін вибрала для різдвяної служби елегантне бордове пальто від Catherine Walker, яке вона доповнила оригінальним головним убором від Jane Taylor і рукавичками і клатчем від Mulberry.

Обраниця принца Гаррі – вагітна Меган – надала перевагу речам із колекції бренду Вікторії Бекхем. Колишня актриса одягла темно-синє пальто, сукню вільного крою і чорні чоботи. До наряду вона підібрала капелюшок від Awon Golding.

Судячи з фото, Кейт і Меган мило спілкувалися всю дорогу до церкви.

А чий look сподобався вам більше?

Дивіться також: Кенсінгтонський палац опублікував фото королівської сім'ї для різдвяних листівок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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