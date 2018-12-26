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Новий рік 2019 Різдво

Дженніфер Лопес показала сімейне Різдво

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Різдво Дженніфер Лопес з родиною - фото 1
Різдво Дженніфер Лопес з родиною / instagram.com/jlo

Популярна співачка Дженніфер Лопес потішила прихильників різдвяними фото зі своєю родиною.

49-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес встигає не лише активно працювати над кар'єрою, а й проводити час з близькими та вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад млн користувачів, і це не дивно, адже Джей Ло ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно акторка показала фанатам, як виглядало її Різдво та побажала всім гарних свят. На кадрах можна побачити все сімейство Лопес у піжамах, яке розпаковує подарунки.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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