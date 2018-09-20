Різдво Пресвятої Богородиці 2018: традиції і заборони на свято 21 вересня

Що можна і не можна робити на Різдво Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці, яке відоме в народі як Богородичне свято, щороку відзначають 21 вересня. У 2018-му воно припало на п'ятницю. Розповідаємо про головні традиції та прикмети в цей день. Дізнайтеся, що можна і не можна робити на празник!

21 вересня 2018 православна церква відзначає Різдво Пресвятої Богородиці. Християни дуже трепетно ставляться до Діви Марії, звертаючись до неї за заступництвом, тож це свято є особливим у церковному календарі.

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Історія свята Різдво Пресвятої Богородиці

Згадок про народження Богородиці в Новому Завіті немає, адже поява на світ Цариці Небесної була описана набагато пізніше. Лише в II столітті від Різдва Христового в Протоєвангелії Якова, одному з церковних переказів, з'явилася історія народження Діви Марії.

Згідно з переказами, Діва Марія народилася в родині праведних Йоакима та Анни – немолодого подружжя, яке тривалий час залишалося бездітними. У певний момент це стало викликати докори з боку інших мешканців Єрусалиму. Найжорстокіші слова Йоаким почув, коли прийшов в храм принести жертву за Мойсеєвим законом. Первосвященик відмовився прийняти її, сказавши: "Ти не створив потомства Ізраїлю".

Цей докір так боляче поранив Йоакима, що він не повернувся з храму додому, а сховався в горах, де пастухи охороняли його стада (батьки Діви Марії були заможними людьми). Там він і почув слова ангела, який сказав: "Бог милостиво прийняв твої молитви. Дружина твоя Анна зачне і народить дочку, яку весь світ буде шанувати". І ця обіцянка справдилася!

Історія Різдва Богородиці

Через 9 місяців Анна народила Марію, тож цей день і став Різдвом Пресвятої Богородиці.

Традиції на свято 21 вересня 2018

Різдво Пресвятої Богородиці – велике свято. У храмах завжди проходять урочисті служби, і всі віряни намагаються відвідати богослужіння. Проте, існують й народні звичаї, як провести цей день.

Жінки в цей день прикрашають ікони Богородиці калиною та осінніми квітами, ставлять свічки біля ікони Божої Матері в церкві. При цьому бездітні жінки звертаються з особливою молитвою до Пресвятої Богородиці: вважалося, що в цей день їхнє бажання мати дітей збудеться.

Раніше на це свято господині обов'язково готували грибний або рибний суп, а також пекли пироги з рибою і грибами.

На Різдво Пресвятої Богородиці прийнято заготовляти калину: в народі вважалося, що "як вип'єш калину на Пречисту, від усякої хвороби будеш чистий".

У цей день особлива увага приділялася благодійності: вважалося, що якщо жінка обдарує в цей день незаможних – Богородиця подарує їй достаток в будинку.

Доброю прикметою було вмитися в річковій воді на світанку: дівчатам це обіцяло швидке заміжжя, а заміжнім жінкам – довгу молодість.

Що потрібно робити на свято 21 вересня

Що не можна робити на Різдво Богородиці

Особливих церковних заборон у свято немає, але прийнято дотримуватися таких обмежень:

Не займайтеся важкою фізичною працею: залиште на потім роботу по дому, в саду і городі;

Коли ви сядете всією сім'єю за стіл, на підлогу не можна змітати крихти. Якщо після їжі залишався хліб – віддайте його домашнім тваринам.

Не можна також сваритися з близькими і конфліктувати з оточуючими (якщо ситуація близька до критичної, спробуйте вирішити будь-які спірні моменти мирним шляхом);

На Різдво Пресвятої Богородиці у вас повинні бути чисті помисли. Не підвищуйте голос на близьких людей – це гріх. Також не можна бажати іншій людині зла або думати про когось погано.

У цей день дотримується пост: заборонено вживати м'ясо і алкоголь.

Заборони на свято

Народні прикмети на Різдво Богородиці

У слов'янській традиції Різдво Богородиці зветься осенини. З назви зрозуміло, що свято присвячене остаточного приходу осені. Вважається, що осенини знаменують закінчення бабиного літа.

Прийшла Перша Пречиста – одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста – взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста – стала діброва безлистою.

Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.

Пречиста – картопля чиста.

Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то і осінь буде тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим в цей день, то й осінні холоди прийдуть з дощами.

У цей день ластівки відлітають на південь.

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